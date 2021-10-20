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На Одеській трасі зіткнулися 5 авто: 3 загиблих, постраждали діти

Середа, 20 жовтня 2021, 13:16
Тут і далі фото поліції

Троє людей загинули і ще 8 постраждали у результаті зіткнення двох вантажівок і трьох легкових авто на Одеській трасі вранці 20 жовтня.

Джерело: Національна поліція   

Дослівно: "На 313-му кілометрі автодороги Київ-Одеса… неподалік селища Любашівка  близько 5-ї години ранку сталося зіткнення двох вантажних та трьох легкових автомобілів. Загинуло троє людей". 

 

Деталі: Вісім постраждалих доставили до лікарні – серед них п’ять неповнолітніх віком 15 та 16 років. В усіх політравми, забої, переломи, рублені рани.

Поліція з’ясовує обставини ДТП.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Українська правда
Теми: ДТПполіція


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