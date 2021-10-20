Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Одесской трассе столкнулись 5 машин: 3 погибших, пострадали дети

Среда, 20 октября 2021, 13:16
Здесь и далее фото полиции

Три человека погибли и еще 8 пострадали в результате столкновения двух грузовиков и трех легковых автомобилей на Одесской трассе утром 20 октября.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "На 313-м километре автодороги Киев-Одесса... недалеко от поселка Любашевка около 5 часов утра произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей. Погибли три человека". 

 

Детали: Восемь пострадавших доставили в больницу – среди них пять несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет. У всех политравмы, ушибы, переломы, рубленые раны.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Украинская правда
Темы: ДТПполиция
powered by lun.ua
Главное сегодня

обновлено от 12:36Зеленский собирает заседание СНБО: энергетика и ковид

Во фракции "Голос" говорят, что уволили Железняка, но он и партия отрицают

Депутаты просят Зеленского ввести санкции против корпорации "Рошен"

Украина остается в "зеленом" списке ЕС для путешествий

Избрали нового главу Верховного суда

видеоЛьвов отказался отдать России останки советского агента НКВД Кузнецова

Все новости...
ДТП
Легковушка влетела в военный грузовик на Львовщине: погибла супружеская чета
В Польше перевернулся микроавтобус с нелегалами, задержали водителя-украинца
Грузовик протаранил легковушку на трассе Киев - Чоп: погиб боевой медик
Последние новости
18:41
Только в 7 школах Киева 100% коллектива вакцинировано против COVID-19 – департамент образования
18:35
Спят по очереди, с потолка течет вода: Денисова рассказала об условиях содержания крымских татар в РФ
18:16
графикУкраинское промпроизводство сократилось впервые с марта
18:08
Арахамия заявил, что Зеленский уже определился с новым министром обороны
18:06
В Европарламенте обвинили Россию в использовании газа как оружия
17:49
Силовики разоблачили теневую схему перевода денег в оккупированный Крым
17:48
Средний доход украинских IТ-компаний от иностранных клиентов за год вырос на треть – исследование
17:47
ЕС нацелен на новые санкции против Беларуси из-за гибридной миграционной атаки
17:44
Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась
17:39
ценыВ украинских СИЗО запустили платный интернет и телефон
Все новости...