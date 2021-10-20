На Одесской трассе столкнулись 5 машин: 3 погибших, пострадали дети
Среда, 20 октября 2021, 13:16
Три человека погибли и еще 8 пострадали в результате столкновения двух грузовиков и трех легковых автомобилей на Одесской трассе утром 20 октября.
Источник: Национальная полиция
Дословно: "На 313-м километре автодороги Киев-Одесса... недалеко от поселка Любашевка около 5 часов утра произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей. Погибли три человека".
Детали: Восемь пострадавших доставили в больницу – среди них пять несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет. У всех политравмы, ушибы, переломы, рубленые раны.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Украинская правда