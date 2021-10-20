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На Одесской трассе столкнулись 5 машин: 3 погибших, пострадали дети

Среда, 20 октября 2021, 13:16
На Одесской трассе столкнулись 5 машин: 3 погибших, пострадали дети
Здесь и далее фото полиции

Три человека погибли и еще 8 пострадали в результате столкновения двух грузовиков и трех легковых автомобилей на Одесской трассе утром 20 октября.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "На 313-м километре автодороги Киев-Одесса... недалеко от поселка Любашевка около 5 часов утра произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей. Погибли три человека". 

 

Детали: Восемь пострадавших доставили в больницу – среди них пять несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет. У всех политравмы, ушибы, переломы, рубленые раны.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Украинская правда

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Темы: ДТПполиция
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