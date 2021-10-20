У Грузії затримали ще одного чоловіка за допомогу Саакашвілі перетнути кордон

Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило про затримання ще однієї людини в рамках розслідування кримінальної справи про незаконний перетин кордону колишнім президентом Міхеїлом Саакашвілі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rustavi-2.

"На підставі рішення судді в рамках розслідуваної кримінальної справи про незаконний перехід грузинського кордону затримано громадянина Г.Ц. 1989 року народження", – заявили в МВС.

Раніше міністерство повідомляло про затримання трьох громадян Грузії за надання допомоги Саакашвілі в перетині кордону.

Нагадаємо, Саакашвілі наразі перебуває в пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди політик був поміщений після затримання 1 жовтня. Він оголосив голодування, називаючи себе політв’язнем, а висунуті проти нього звинувачення – сфабрикованими.

У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.

Після прибуття політика до країни 1 жовтня проти нього порушили ще одну кримінальну справу – про незаконний перетин грузинського кордону. Це вже п’ята кримінальна справа проти нього.

Читайте також – Контрнаступ Саакашвілі: чи зможе ув'язнений експрезидент перемогти грузинську владу