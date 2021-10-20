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В Грузии задержали еще одного мужчину за помощь Саакашвили в пересечении границы

Среда, 20 октября 2021, 13:22
Фото с Facebook Саакашвили

МВД Грузии заявило о задержании еще одного человека в рамках расследуемого уголовного дела о незаконном переходе грузинской границы бывшим президентом Михаилом Саакашвили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rustavi-2.

"На основании решения судьи в рамках расследуемого уголовного дела о незаконном переходе грузинской границы задержан гражданин Г.Ц. 1989 года рождения", – заявили в МВД.

Ранее министерство сообщало о задержании троих граждан Грузии за оказание помощи Саакашвили в пересечении границы.

Напомним, Саакашвили сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен после задержания 1 октября. Он объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к 3 годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще до 6 лет – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

По прибытии политика в страну 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело – о незаконном пересечении грузинской границы. Это уже пятое уголовное дело против него.

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Темы: ГрузияСаакашвили
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