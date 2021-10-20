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Через недбалість чиновника бюджет Києва втратив 4 млн на охороні паркувальних майданчиків

Середа, 20 жовтня 2021, 14:01
Київська міська прокуратура. фото Ігоря Разумея

Столичні правоохоронці повідомили про підозру директору комунального підприємства з експлуатації і ремонту "Житло-Сервіс" за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Правоохоронці встановили, що впродовж 2017-2018 років комунальне підприємство  "Житло-Сервіс" уклало з приватною фірмою договори про надання послуг з охорони паркувальних майданчиків.

Згідно з умовами договорів підрядник зобов’язувався за рахунок власного штату працівників здійснювати охорону паркувальних майданчиків. При цьому директор фірми, не маючи у штаті необхідної кількості співробітників, зазначав у актах виконаних робіт про їх повне і якісне виконання.

Внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків надалі директор КП "Житло-Сервіс" підписав вказані акти, чим було спричинено збитки столичному бюджету на суму понад 4 мільйони гривень.

19 жовтня за результатами розслідування вищевказаному директору КП "Житло-Сервіс" повідомлено про підозру в службовій недбалості.

За даними реєстрів, вказане комунальне підприємство очолює Сергій Бовсуновський. Джерело УП в правоохоронних органах підтвердило, що цей чиновник отримав підозру.

Українська правда
Теми: Київпрокуратура


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