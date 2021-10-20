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Из-за халатности чиновника бюджет Киева потерял 4 млн на охране парковок

Среда, 20 октября 2021, 14:01
Киевская городская прокуратура. фото Игоря Разумея

Столичные правоохранители сообщили о подозрении директору коммунального предприятия по эксплуатации и ремонту "Житло-Сервис" по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Правоохранители установили, что в течение 2017-2018 годов коммунальное предприятие "Житло-Сервис" заключило с частной фирмой договора о предоставлении услуг по охране парковок.

Согласно условиям договоров подрядчик обязывался за счет собственного штата работников осуществлять охрану парковок. При этом директор фирмы, не имея в штате необходимого количества сотрудников, отмечал в актах выполненных работ об их полное и качественное выполнение.

Вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей в дальнейшем директор КП "Житло-Сервис" подписал указанные акты, чем столичному бюджету были нанесены убытки на сумму более 4 миллионов гривен.

19 октября при результатам расследования вышеуказанном директору КП "Житло-Сервис" сообщено о подозрении в служебной халатности.

По данным реестров, указанное коммунальное предприятие возглавляет Сергей Бовсуновский. Источник УП в правоохранительных органах подтвердил, что этот чиновник получил подозрение.

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратура
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