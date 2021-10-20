Україна зіткнулася з найбільшими викликами за весь час пандемії – прем'єр

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль каже, що Україна зіткнулася з найбільшими викликами коронавірусної загрози за весь час пандемії.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 20 жовтня

Пряма мова: "Ті виклики, з якими ми зіштовхнулись зараз, найбільші за весь час пандемії. На жаль, ми маєм надзвичайно високу кількість важких випадків і госпіталізацій. П’ять областей вже перейшли в "червону" зону епідемічної небезпеки. Ще декілька регіонів можуть потрапити в цю зону найближчими днями".



Деталі: За словами Шмигаля, постійно підключаються нові лікарні та збільшується кількість лікарів, які протидіють коронавірусу. Але зупинити пандемію неможливо, якщо українці не будуть вакцинуватися, наголосив прем'єр.

Для регіонів поставлено завдання забезпечити спроможність інфраструктури для вакцинації, щоб вийти на показник в 1,5 млн щеплень за тиждень. Шмигаль закликав людей не чекати "червоних" зон у своїх регіонах, а піти й зробити щеплення зараз.

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