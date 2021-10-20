Украина столкнулась с крупнейшими вызовами за все время пандемии – премьер

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорит, что Украина столкнулась с крупнейшими вызовами коронавирусной угрозы за все время пандемии.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 20 октября

Прямая речь: "Те вызовы, с которыми мы столкнулись сейчас, крупнейшие за все время пандемии. К сожалению, мы имеем чрезвычайно высокое количество тяжелых случаев и госпитализаций. Пять областей уже перешли в "красную" зону эпидемической опасности. Еще несколько регионов могут попасть в эту зону в ближайшие дни".

Детали: По словам Шмыгаля, постоянно подключаются новые больницы и увеличивается количество врачей, которые противодействуют коронавирусу. Но остановить пандемию невозможно, если украинцы не будут вакцинироваться, подчеркнул премьер.

Для регионов поставлена ​​задача обеспечить способность инфраструктуры для вакцинации, чтобы выйти на показатель в 1,5 млн прививок за неделю. Шмыгаль призвал людей не ждать "красных" зон в своих регионах, а пойти и сделать прививку сейчас.

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