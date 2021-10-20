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Сильний вітер принесе в Україну зміну погоди

Середа, 20 жовтня 2021, 14:36
Фото УП

У найближчі дні в Україні очікується сильний вітер, який принесе теплу і суху погоду.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталя Діденко у Facebook

Дослівно Укргідрометцентр: "Завтра в Україні тепло, але вітряно! Але напрямок вітру із південних широт, тому він принесе до нас теплу повітряну масу, і стовпчики термометрів поповзуть вгору, забезпечуючи нам доволі теплі четвер та п'ятницю".

Деталі: 21 жовтня в Україні мінлива хмарність, без опадів, вночі 4-9 градусів тепла, у східних областях місцями 0-3° тепла; вдень +13-18°, на заході країни до +20°.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі у західній частині, вдень в більшості областей пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. 

 
карта meteo.gov.ua

За прогнозом Діденко, пізно ввечері в четвер у західних областях (окрім Тернопільської та Хмельницької) подекуди пройде невеликий дощ.

У Києві 21 жовтня очікується сильний вітер, до штормових поривів – 15-18 м/с, без опадів.  Вночі 7-9 градусів тепла, вдень до +17. 

 
Фото meteo.gov.ua

Серйозне похолодання синоптик прогнозує з 23 жовтня.

Українська правда
Теми: погода


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