Сильный ветер принесет в Украину смену погоды

В ближайшие дни в Украине ожидается сильный ветер, который принесет теплую и сухую погоду.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно Укргидрометцентр: "Завтра в Украине тепло, но ветрено! Но направление ветра с южных широт, поэтому он принесет к нам теплую воздушную массу, и столбики термометров поползут вверх, обеспечивая нам довольно теплые четверг и пятницу".

Детали: 21 октября в Украине переменная облачность, без осадков, ночью 4-9 градусов тепла, в восточных областях местами 0-3° тепла; днем +13-18°, на западе страны до +20°.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западной части, днем ​​в большинстве областей порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.

Фото meteo.gov.ua

По прогнозу Диденко, поздно вечером в четверг в западных областях (кроме Тернопольской и Хмельницкой) местами пройдет небольшой дождь.

В Киеве 21 октября ожидается сильный ветер, до штормовых порывов – 15-18 м/с, без осадков. Ночью 7-9 градусов тепла, днем ​​до +17.

Фото meteo.gov.ua

Серьезное похолодание синоптик прогнозирует с 23 октября.