Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський пообіцяв Черкащині відреставрувати три замки

Середа, 20 жовтня 2021, 14:37
Зеленський пообіцяв Черкащині відреставрувати три замки
Зеленські на Черкащині, фото з сайту ck-oda.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2022 році в Черкаській області почнуть будувати Льодову арену, реставрувати три замки, а за два роки закінчать ремонт основних доріг області.

Джерело: Зеленський журналістам під час брифінгу в Золотоноші 

Пряма мова Зеленського: "Є три замки, які включені до програми Великої реставрації. Туристичні магніти Черкащини".

Деталі: Голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко уточнив, що йдеться про палаци Шувалових, Даховських (Леськівський палац) і Лопухіних.

Палац графа Шувалова
Палац графа Шувалова
Фото з сайту in.ck.ua
Леськівський палац (замок магнатів Даховських)
Леськівський палац (замок магнатів Даховських)
Фото з сайту in.ck.ua
Палац Лопухіних над річкою Рось
Палац Лопухіних над річкою Рось
Фото з сайту in.ck.ua

Президент говорив про реставрацію в контексті планів на 2022 рік.  

Зокрема, наступного року на Черкащині почнеться будівництво унікального спортивного комплексу: декількох басейнів та льодової арени.  

Зеленський відзначив, що уже працює "Шевченко HUB" у Каневі, який він відвідав із дружиною Оленою. Будинок культури на 700 місць був довгобудом, його включили до програми "Велике будівництво" й завершили у 2021 році.

Голова держави також відзначив здобутки в будівництві доріг: за минулий рік у Черкаській області було відремонтовано 250 км доріг і цього року такі саме плани в рамках "Великого будівництва". 

"За два роки 500 кілометрів для Черкащини – це дійсно серйозний результат. У 10-20-30 разів більше, ніж будь-який рік існування незалежності… Я думаю, що пару років – і ми закінчимо всі дороги головні на Черкащині", – сказав Зеленський. 

Нагадаємо: “Велике будівництво” і “Велика реставрація” – два іміджевих проєкти Володимира Зеленського.

Довідка: Найбільш вціліли на Черкащині 5 замків: Палац Лопухіних (Корсунь-Шевченківський), Палац графа Шувалова (Тальне), Чигиринський замок (Чигирин), Леськівський палац (Монастирищенський район) та Дібрівський палац (село Дібрівка, Монастирищенський район).

Читайте також: #СтежкамиУкраїни. 5 маршрутів для мандрівок на довгі вихідні

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийЧеркаська областьбудівництвоісторіятуризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Зеленський
Підтримувати Україну завжди буде нашою метою – президент Чехії
Зеленський: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Останні новини
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
Усі новини...
Реклама: