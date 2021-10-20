Зеленський пообіцяв Черкащині відреставрувати три замки

Зеленські на Черкащині, фото з сайту ck-oda.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2022 році в Черкаській області почнуть будувати Льодову арену, реставрувати три замки, а за два роки закінчать ремонт основних доріг області.

Джерело: Зеленський журналістам під час брифінгу в Золотоноші

Пряма мова Зеленського: "Є три замки, які включені до програми Великої реставрації. Туристичні магніти Черкащини".

Деталі: Голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко уточнив, що йдеться про палаци Шувалових, Даховських (Леськівський палац) і Лопухіних.

Палац графа Шувалова Фото з сайту in.ck.ua

Леськівський палац (замок магнатів Даховських) Фото з сайту in.ck.ua

Палац Лопухіних над річкою Рось Фото з сайту in.ck.ua

Президент говорив про реставрацію в контексті планів на 2022 рік.

Зокрема, наступного року на Черкащині почнеться будівництво унікального спортивного комплексу: декількох басейнів та льодової арени.

Зеленський відзначив, що уже працює "Шевченко HUB" у Каневі, який він відвідав із дружиною Оленою. Будинок культури на 700 місць був довгобудом, його включили до програми "Велике будівництво" й завершили у 2021 році.

Голова держави також відзначив здобутки в будівництві доріг: за минулий рік у Черкаській області було відремонтовано 250 км доріг і цього року такі саме плани в рамках "Великого будівництва".

"За два роки 500 кілометрів для Черкащини – це дійсно серйозний результат. У 10-20-30 разів більше, ніж будь-який рік існування незалежності… Я думаю, що пару років – і ми закінчимо всі дороги головні на Черкащині", – сказав Зеленський.

Нагадаємо: “Велике будівництво” і “Велика реставрація” – два іміджевих проєкти Володимира Зеленського.

Довідка: Найбільш вціліли на Черкащині 5 замків: Палац Лопухіних (Корсунь-Шевченківський), Палац графа Шувалова (Тальне), Чигиринський замок (Чигирин), Леськівський палац (Монастирищенський район) та Дібрівський палац (село Дібрівка, Монастирищенський район).

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