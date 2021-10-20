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Зеленский пообещал Черкасщине отреставрировать три замка

Среда, 20 октября 2021, 14:37
Зеленские на Черкасщине, фото с сайта ck-oda.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году в Черкасской области начнут строить Ледовую арену, реставрировать три замка, а через два года закончат ремонт основных дорог области.

Источник: Зеленский журналистам во время брифинга в Золотоноше

Прямая речь Зеленского: "Есть три замка, которые включены в программу Большой реставрации ("Велика реставрація – ред.). Туристические магниты Черкащины".

Детали: Глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко уточнил, что речь идет о дворцах Шуваловых, Даховских (Леськивский дворец) и Лопухиных.

Дворец графа Шувалова
Дворец графа Шувалова
Фото с сайта in.ck.ua
Леськивский дворец (замок магнатов Даховских)
Леськивский дворец (замок магнатов Даховских)
Фото с сайта in.ck.ua
Дворец Лопухиных над рекой Рось
Дворец Лопухиных над рекой Рось
Фото с сайта in.ck.ua

Президент говорил о реставрации в контексте планов на 2022 год.

В частности, в следующем году в Черкасской области начнется строительство уникального спортивного комплекса: нескольких бассейнов и ледовой арены.

Зеленский отметил, что уже работает "Шевченко HUB" в Каневе, который он посетил с женой Еленой. Дом культуры на 700 мест был долгостроем, его включили в программу "Большая стройка" ("Велике будівництво") и завершили в 2021 году.

Глава государства также отметил достижения в строительстве дорог: за прошлый год в Черкасской области было отремонтировано 250 км дорог и в этом году такие же планы в рамках "Большого строительства".

"За два года 500 километров для Черкащины – это действительно серьезный результат. В 10-20-30 раз больше, чем в любой год существования независимости... Я думаю, что пару лет – и мы закончим все дороги главные Черкасской области", – сказал Зеленский.

Напомним: "Велике будівництво" и "Велика реставрація" ("Большое строительство" и "Большая реставрация") – два имиджевых проекта Владимира Зеленского.

Справка: Наиболее уцелели в Черкасской области 5 замков: Дворец Лопухиных (Корсунь-Шевченковский), Дворец графа Шувалова (Тальное), Чигиринский замок (Чигирин), Леськивский дворец (Монастырищенский район) и Дубровский дворец (село Дубровка, Монастырищенский район).

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Украинская правда
Темы: ЗеленскийЧеркасская областьстроительствоисториятуризм
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