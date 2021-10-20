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Україна звернеться до Apple через мапу з "російським" Кримом

Середа, 20 жовтня 2021, 14:38
скриншот із застосунку Apple

Посольство України у США звернеться до компанії Apple у зв’язку з повідомленнями про використання в одному з її музичних додатків мапи України без Криму і російської - з півостровом.

Про це у коментарі "Європейській правді" повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Міністерство закордонних справ вже доручило посольству України в США звернутися до компанії Apple, аби розібратися в цій ситуації. Резолюції Генеральної Асамблеї ООН чітко вимагають від усіх сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму як невід’ємної частини території України", - зазначив Олег Ніколенко.

Раніше спільнота Culture Ukraine звернула увагу на мапу з "російським" Кримом у додатку від Apple Music для артистів, який дозволяє їм відстежувати прослуховування своїх треків за країнами.

Восени 2019 року Apple погодилась позначати територію протиправно анексованого Криму як російську в додатках Apple Maps і "Погода", але тільки для користувачів з РФ. Тодішній глава МЗС Вадим Пристайко розкритикував цей крок.

Теми: КримРосіяСША


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