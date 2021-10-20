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Украина обратится в Apple из-за карты с "российским" Крымом

Среда, 20 октября 2021, 14:38
скриншот из приложения Apple

Посольство Украины в США обратится к компании Apple в связи с сообщениями об использовании в одном из её музыкальных приложений карты Украины без Крыма, и российской - с полуостровом.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"Министерство иностранных дел уже поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины", - отметил Олег Николенко.

Ранее сообщество Culture Ukraine обратила внимание на карту с "российским" Крымом в приложении от Apple Music для артистов, который позволяет отслеживать прослушивания своих треков по странам.

Осенью 2019 Apple согласилась обозначать территорию противоправно аннексированного Крыма как российскую в приложениях Apple Maps и "Погода", но только для пользователей из РФ. В МИД Украины раскритиковали этот шаг.

Темы: КрымРосcияСША
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