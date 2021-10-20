СБУ викрила банду, що під виглядом "Інтерполу" завозила нелегалів

Служба безпеки України викрила "багатопрофільне" злочинне угруповання, причетне до налагодження каналу нелегальної міграції іноземців, а також до контрабанди та збуту фальшивих грошей.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Як вдалося встановити спецслужбі, організатором злочинної схеми є мешканець Одеси.

Разом зі спільниками він контактував з учасниками міжнародних злочинних угруповань, які "постачали" їм нелегальних мігрантів та значні суми підроблених доларів США.

Зловмисники використовували фальшиві посвідчення Інтерполу.

За попередньою інформацією, вони могли "організувати" будь-які суми фальшивої готівки. Зловмисники продавали її за 50% від вартості номіналу".

Деталі: СБУ за час свого спостереження помітила, що ділки продали валюти на десятки тисяч доларів США. Уся вона вилучена з обігу.

Зловмисники видавали нелегальним мігрантам підроблені паспорти громадян країн ЄС та України.

За місцями проживання фігурантів провели обшуки, під час яких, зокрема, вилучили набої до вогнепальної зброї та гранату РГД-5.

Наразі фігурантів провадження затримано. Їм планується оголошення про підозру у вчинені злочинів, передбачених одразу п’ятьма статтями Кримінального Кодексу України. Серед них виготовлення підроблених грошей і документів, а також незаконне переправлення осіб через державний кордон України.