СБУ разоблачила банду, которая под видом "Интерпола" ввозила нелегалов

Служба безопасности Украины разоблачила "многопрофильное" преступную группировку, что отношение к налаживанию канала нелегальной миграции иностранцев, а также к контрабанде и сбыта фальшивых денег.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "Как удалось установить спецслужбе, организатором преступной схемы является житель Одессы.

Вместе с сообщниками он контактировал с участниками международных преступных группировок, которые "поставляли" им нелегальных мигрантов и значительные суммы поддельных долларов США.

Злоумышленники использовали фальшивые удостоверения Интерпола.

По предварительной информации, они могли "организовать" любые суммы фальшивой наличности. Злоумышленники продавали ее за 50% от стоимости номинала".

Детали: СБУ за время своего наблюдения заметила, что дельцы продали валюты на десятки тысяч долларов США. Вся она изъята из обращения.

Злоумышленники выдавали нелегальным мигрантам поддельные паспорта граждан стран ЕС и Украины.

По месту жительства фигурантов провели обыски, во время которых, в частности, изъяли патроны к огнестрельному оружию и гранату РГД-5.

Сейчас фигуранты производства задержаны. Им планируется объявление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных сразу пятью статьями Уголовного Кодекса Украины. Среди них изготовление поддельных денег и документов, а также незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.