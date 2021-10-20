Сімейний підряд займався підробкою ПЛР-тестів від імені відомих лабораторій

Схему продажу фльшивих сертифікатів про вакцинацію та результати ПЛР-тестів викрили правоохоронці на Харківщині.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко в Facebook, прокуратура Харківської області

Пряма мова Клименка: "Погані новини для тих, хто сподівається зупинити епідемію коронавірусу підробленими довідками. Це не працює! І досить перевіряти.

Чергову групу зловмисників, які продавали фальшовані сертифікати про вакцинацію та результати ПЛР-тестів, поліцейські ліквідували на Харківщині. 10 "умільців" незаконно використовували логотип медлабораторії та печатки різних медустанов. За час своєї роботи вони встигли наштампувати понад 40 тисяч підроблених довідок та близько 500 фальшованих сертифікатів. Щомісячний заробіток зловмисників сягав 4 мільйонів гривень".

Деталі: Досудовим розслідуванням встановлено, що 27-річний уродженець Запоріжжя запропонував своєму батьку, який є власником туристичного агентства, підробляти негативні ПЛР-тести для клієнтів фірми. До злочинного плану організатор залучив також рідного брата та знайомих.

Близько року 10 осіб, використовуючи соціальні мережі та інтернет-месенджери, надавали послуги з видачі паперових довідок про негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 у різних регіонах України. Вказані особи діяли від імені українських бактеріологічних лабораторій.

Встановлено, що група осіб отримувала замовлення через месенджер та передплату в розмірі 400 грн. Після цього вони створювали підроблені документи, що містять реквізити медичної лабораторії, та віддавали їх за грошову винагороду замовникам, у тому числі через турагентство батька організатора.

19 жовтня силовики провели більше 20 обшуків на території Київської, Харківської та Запорізької областей в офісах та за місцями проживання фігурантів.

У ході обшуків виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, смартфони, банківські картки, прилад для виготовлення підробних печаток та штампів, підробні печатки та штампи українських медичних лабораторій та окремих лікарів.

Голова Нацполіції вказує, що сімох фігурантів незаконної схеми (включаючи організатора) затримано.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру вказаним особам та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.