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Семейный подряд занимался подделкой ПЦР-тестов от имени известных лабораторий

Среда, 20 октября 2021, 15:06
фото прокуратуры

Схему продажи фльшивих сертификатов о вакцинации и результатов ПЦР-тестов разоблачили правоохранители в Харьковской области.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook, прокуратура Харьковской области

Прямая речь Клименко: "Плохие новости для тех, кто надеется остановить эпидемию коронавируса поддельными справками. Это не работает! И хватит проверять.

Очередную группу злоумышленников, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестов, полицейские ликвидировали в Харьковской области. 10 "умельцев" незаконно использовали логотип медлаборатории и печати различных медучреждений. За время своей работы они успели наштамповать более 40 000 поддельных справок и около 500 поддельных сертификатов. Ежемесячный заработок злоумышленников достигал 4 миллионов гривен".

Детали: Досудебным расследованием установлено, что 27-летний уроженец Запорожья предложил своему отцу, который является владельцем туристического агентства, подделывать негативные ПЦР-тесты для клиентов фирмы. К преступному плану организатор привлек также родного брата и знакомых.

Около года 10 человек, используя социальные сети и интернет-мессенджеры, предоставляли услуги по выдаче бумажных справок об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 в различных регионах Украины. Указанные лица действовали от имени украинских бактериологических лабораторий.

Установлено, что группа лиц получала заказ через мессенджер и предоплату в размере 400 грн. После этого они создавали поддельные документы, содержащие реквизиты медицинской лаборатории, и отдавали их за денежное вознаграждение заказчикам, в том числе через турагентство отца организатора.

19 октября силовики провели более 20 обысков на территории Киевской, Харьковской и Запорожской областей в офисах и по месту жительства фигурантов.

В ходе обысков обнаружены и изъяты компьютерная техника, смартфоны, банковские карточки, прибор для изготовления поддельных печатей и штампов, поддельные печати и штампы украинских медицинских лабораторий и отдельных врачей.

Глава Нацполиции указывает, что семь фигурантов незаконной схемы (включая организатора) задержаны.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении указанным лицам и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Украинская правда
Темы: Харьковская областьполицияпрокуратуракоронавирус
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