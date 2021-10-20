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Європарламент присудив Навальному премію Сахарова

Середа, 20 жовтня 2021, 16:29
Європарламент присудив Навальному премію Сахарова
фото політичної групи в Європарламенті EPP

Європарламент присудив премію імені Андрія Сахарова "За свободу думки" російському опозиціонеру Алексєю Навальному.

Про це повідомляють джерела "Радіо Свобода", знайомі з обговоренням нагороди, пише "Європейська правда".

Офіційне оголошення переможця відбудеться пізніше, 20 жовтня. Про перемогу політика заявила також фракція Європейської народної партії, яка номінувала Навального.

Премія Сахарова - головна нагорода Євросоюзу в області прав людини.

Кундидатуру Навального висунули з формулюванням "за мужність в боротьбі за свободу, демократію і права людини".

Навальний з початку року перебуває в колонії в Росії. Він був поміщений туди після того, як повернувся в країну з Німеччини, де проходив лікування після отруєння. Навальний повинен вийти на свободу восени 2023 року, але проти нього порушено ще кілька кримінальних справ.

У минулому році премію Сахарова отримали представники білоруської опозиції, а в 2018 році -український режисер Олег Сенцов.

"Українська правда" у Threads

Теми: НавальнийнагородиЄвропарламент
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