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Европарламент присудил Навальному премию Сахарова

Среда, 20 октября 2021, 16:29
фото политической группы в Европарламенте EPP

Европарламент присудил премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Об этом сообщают источники "Радио Свобода", знакомые с обсуждением награды, пишет "Европейская правда".

Официальное объявление победителя состоится позже, 20 октября. О победе политика заявила также фракция Европейской народной партии, которая номинировала Навального.

Премия Сахарова - главная награда Евросоюза в области прав человека.

Кундидатуру Навального выдвинули с формулировкой "за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека".

Навальный с начала года находится в колонии в России. Он был помещен туда после того, как вернулся в страну из Германии, где проходил лечение после отравления. Навальный должен выйти на свободу осенью 2023 года, но против него возбуждено еще несколько уголовных дел.

В прошлом году премию Сахарова получили представители белорусской оппозиции, а в 2018 году -украинский режиссер Олег Сенцов.

Темы: НавальныйнаградыЕвропарламент
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