Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Европарламент присудил Навальному премию Сахарова

Среда, 20 октября 2021, 16:29
Европарламент присудил Навальному премию Сахарова
фото политической группы в Европарламенте EPP

Европарламент присудил премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Об этом сообщают источники "Радио Свобода", знакомые с обсуждением награды, пишет "Европейская правда".

Официальное объявление победителя состоится позже, 20 октября. О победе политика заявила также фракция Европейской народной партии, которая номинировала Навального.

Премия Сахарова - главная награда Евросоюза в области прав человека.

Кундидатуру Навального выдвинули с формулировкой "за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека".

Навальный с начала года находится в колонии в России. Он был помещен туда после того, как вернулся в страну из Германии, где проходил лечение после отравления. Навальный должен выйти на свободу осенью 2023 года, но против него возбуждено еще несколько уголовных дел.

В прошлом году премию Сахарова получили представители белорусской оппозиции, а в 2018 году -украинский режиссер Олег Сенцов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НавальныйнаградыЕвропарламент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Навальный
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
Роулинг, Лоу, Памук и свыше 100 деятелей культуры просят Путина освободить Навального
Против Навального возбудили новое дело, грозит пожизненное
Последние новости
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
Все новости...
Реклама: