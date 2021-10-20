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Генсек НАТО прокоментував закриття Росією своє місії при Альянсі

Середа, 20 жовтня 2021, 18:08

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення Москви призупинити  роботу свого постійного представництва при Альянсі не сприяє діалогу і взаєморозумінню.

Про це він заявив на пресконференції перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"На початку цього тижня Росія оголосила про закриття своєї місії при НАТО та наших офісів у Москві. Ми шкодуємо про це рішення, яке не сприяє діалогу та взаєморозумінню" - сказав Столтенберг.

За його словами, політика НАТО залишається послідовною.

"І ми залишаємось відкритими для діалогу, в тому числі через раду Росія-НАТО. Водночас ми продовжуватимемо оцінювати, як ми можемо ще більше посилити наше стримування та захист" - зазначив генсек.

Міністри на зустрічі збираються розглянути також прогрес у відповіді на виклик російських ядерних ракетних комплексів.

Столтенберг нагадав, що у 2018 році союзники НАТО визнали, що Росія розробила та розгорнула ракети в порушення Договору про РСМД, що призвело до розірвання договору.

"І з тих пір Росія ще більше збільшила свій арсенал ракет і розробляє гіперзвукові системи. Ці ракети становлять реальну загрозу безпеці в євроатлантичній зоні. Ми не будемо віддзеркалювати дії Росії, але ми збережемо рішуче стримування та захист" - сказав він.

18 жовтня Росія оголосила, що призупиняє роботу свого постійного представництва при НАТО у відповідь на дії Альянсу.

Росія також вирішила припинити діяльність військової місії зв'язку НАТО в Москві та діяльність інформаційного бюро НАТО в Москві.

 НАТО раніше оголосив про скорочення місії РФ в Альянсі вдвічі і позбавило акредитації вісім російських дипломатів у відповідь на ворожу діяльність Росії.

Теми: НАТОРосія


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