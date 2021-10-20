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Генсек НАТО прокомментировал закрытие Россией своей миссии при Альянсе

Среда, 20 октября 2021, 18:08

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение Москвы приостановить работу своего постоянного представительства при Альянсе не способствует диалогу и взаимопониманию.

Об этом он заявил на пресс-конференции перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"В начале этой недели Россия объявила о закрытии своей миссии при НАТО и наших офисов в Москве. Мы сожалеем об этом решении, которое не способствует диалогу и взаимопониманию", - сказал Столтенберг.

По его словам, политика НАТО остается последовательной.

"И мы остаемся открытыми для диалога, в том числе через совет Россия-НАТО. В то же время мы будем продолжать оценивать, как мы можем еще больше усилить наше сдерживание и защиту", - отметил генсек.

Министры на встрече собираются рассмотреть также прогресс в ответе на вызов российских ядерных ракетных комплексов.

Столтенберг напомнил, что в 2018 году союзники НАТО признали, что Россия разработала и развернула ракеты в нарушение Договора о РСМД, что привело к расторжению договора.

"И с тех пор Россия еще больше увеличила свой арсенал ракет и разрабатывает гиперзвуковые системы. Эти ракеты представляют реальную угрозу безопасности в евроатлантической зоне. Мы не будем отражать действия России, но мы сохраним решительное сдерживание и защиту", - сказал он.

18 октября Россия объявила, что приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО в ответ на действия Альянса.

Россия также решила прекратить деятельность военной миссии связи НАТО в Москве и деятельность информационного бюро НАТО в Москве.

 НАТО ранее объявил о сокращении миссии РФ в Альянсе вдвое и лишил аккредитации восемь российских дипломатов в ответ на враждебную деятельность России.

Темы: НАТОРосcия
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