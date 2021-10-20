У Криму посилили карантин та заборонили літнім людям виходити з дому
Середа, 20 жовтня 2021, 22:14
Так званий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов посилив карантин через COVID.
Джерело: текст указу на сайті окупаційної адміністрації
Деталі: Кримчан старше 65 років зобов'язали не виходити з дому з 25 жовтня, за винятком випадків прямої загрози життю і здоров'ю.
Всіх співробітників від 65 років обов'язково переводять на дистанційну роботу, за винятком вакцинованих, медиків, соцпрацівників і т.д.
Також в Криму необхідно буде пред'являти QR-код (вакцинація або негативний тест) на вході в:
- ресторани, кафе, їдальні, бари, перекусны, на фуд-корти;
- караоке-клуби, кальянні, а також на дискотеки, в нічні клуби, концертні і танцювальні зали, в тому числі розташовані на території підприємств громадського харчування, та інші аналогічні організації;
- салони краси, перукарні, косметичні салони, СПА-салони, масажні салони, солярії, лазні, сауни, плавальні басейни, фітнес-центри та інші об'єкти спорту;
- організації дозвілля громадян, в тому числі кінотеатри (кінозали), театри, бібліотеки, музеї, цирки;
- до піших і автобусним екскурсіям;
- організації та установи, що надають державні та муніципальні послуги.
Українська правда