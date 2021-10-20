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У Криму посилили карантин та заборонили літнім людям виходити з дому

Середа, 20 жовтня 2021, 22:14
У Криму посилили карантин та заборонили літнім людям виходити з дому
фото: Ельдар сарахман, УП

Так званий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов посилив карантин через COVID.

Джерело: текст указу на сайті окупаційної адміністрації

Деталі: Кримчан старше 65 років зобов'язали не виходити з дому з 25 жовтня, за винятком випадків прямої загрози життю і здоров'ю.

Всіх співробітників від 65 років обов'язково переводять на дистанційну роботу, за винятком вакцинованих, медиків, соцпрацівників і т.д.

Також в Криму необхідно буде пред'являти QR-код (вакцинація або негативний тест) на вході в:

  • ресторани, кафе, їдальні, бари, перекусны, на фуд-корти;
  • караоке-клуби, кальянні, а також на дискотеки, в нічні клуби, концертні і танцювальні зали, в тому числі розташовані на території підприємств громадського харчування, та інші аналогічні організації;
  • салони краси, перукарні, косметичні салони, СПА-салони, масажні салони, солярії, лазні, сауни, плавальні басейни, фітнес-центри та інші об'єкти спорту;
  • організації дозвілля громадян, в тому числі кінотеатри (кінозали), театри, бібліотеки, музеї, цирки;
  • до піших і автобусним екскурсіям;
  • організації та установи, що надають державні та муніципальні послуги.

Українська правда

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Теми: КримокупаціяРосіякарантин
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