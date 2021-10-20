У Криму посилили карантин та заборонили літнім людям виходити з дому

Так званий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов посилив карантин через COVID.

Джерело: текст указу на сайті окупаційної адміністрації

Деталі: Кримчан старше 65 років зобов'язали не виходити з дому з 25 жовтня, за винятком випадків прямої загрози життю і здоров'ю.

Всіх співробітників від 65 років обов'язково переводять на дистанційну роботу, за винятком вакцинованих, медиків, соцпрацівників і т.д.

Також в Криму необхідно буде пред'являти QR-код (вакцинація або негативний тест) на вході в: