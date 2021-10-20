В Крыму усилили карантин и запретили пожилым людям выходить из дома

Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов ужесточил карантин из-за COVID.

Источник: текст указа на сайте оккупационной администрации

Детали: Крымчан старше 65 лет обязали не выходить из дома с 25 октября, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью.

Всех сотрудников от 65 лет обязательно переводят на дистанционную работу за исключением вакцинированных, медиков, соцработников и т.д.

Также в Крыму необходимо будет предъявлять QR-коды (вакцинация или негативный тест) на входе в: