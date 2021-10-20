В Крыму усилили карантин и запретили пожилым людям выходить из дома
Среда, 20 октября 2021, 22:14
Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов ужесточил карантин из-за COVID.
Источник: текст указа на сайте оккупационной администрации
Детали: Крымчан старше 65 лет обязали не выходить из дома с 25 октября, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью.
Всех сотрудников от 65 лет обязательно переводят на дистанционную работу за исключением вакцинированных, медиков, соцработников и т.д.
Также в Крыму необходимо будет предъявлять QR-коды (вакцинация или негативный тест) на входе в:
- рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, на фуд-корты;
- караоке-клубы, кальянные, а также на дискотеки, в ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории предприятий общественного питания, и прочие аналогичные организации;
- салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, фитнес-центры и иные объекты спорта;
- организации досуга граждан, в том числе кинотеатры (кинозалы), театры, библиотеки, музеи, цирки;
- к пешим и автобусным экскурсиям;
- организации и учреждения, предоставляющие государственные и муниципальные услуги.
Украинская правда