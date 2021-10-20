СБУ заявляє, що запобігла потенційним хімічним терактам

Контррозвідка СБУ блокувала контрабандну металевої ртуті із Закарпаття до ЄС. Спецслужби наголошують, що ця речовина може використовуватися для масових хімічних терактів.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зловмисників впіймали при спробі перевезти 3 кілограми ртуті, кур’єр – громадянин європейської країни.

Згідно з інформацією, він погодився на таку "послугу" за 5 тис. євро. За кордоном на кур’єра очікував замовник, якому він планував продати небезпечний "товар" за 200 тис. євро.

Ртуть знайшли під час огляду його речей на пункті пропуску "Малі Селменці".

Наразі правоохоронці встановлюють джерела походження речовини, продавців та замовників.

Довідково: Ртуть - високотоксична хімічна речовина найвищого класу небезпеки.

Пари ртуті та майже всі її розчинні сполуки дуже отруйні та можуть спричинити серйозні отруєння або смертельні випадки. Небезпечна речовина може використовуватися для вчинення терористичних/екстремістських актів.