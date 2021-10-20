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СБУ заявляет, что предотвратила потенциальные химические теракты

Среда, 20 октября 2021, 23:10
фото сбу

Контрразведка СБУ блокировала контрабандную металлической ртути из Закарпатья в ЕС. Спецслужбы отмечают, что это вещество может использоваться для массовых химических терактов.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Злоумышленники поймали при попытке перевезти 3 килограмма ртути, курьер - гражданин европейской страны.

Согласно информации, он согласился на такую ​​"услугу" за 5 тыс. евро. За рубежом на курьера ожидал заказчик, которому он планировал продать опасный "товар" за 200 тыс. евро.

Ртуть нашли при осмотре его вещей на пункте пропуска "Малые Селменцы".

Сейчас правоохранители устанавливают источники происхождения вещества, продавцов и заказчиков.

Справка: Ртуть - высокотоксичная вещество высочайшего класса опасности.

Пары ртути и почти все ее растворимые соединения очень ядовиты и могут вызвать серьезные отравления или смертельные случаи. Опасное вещество может использоваться для совершения террористических / экстремистских актов.

 

Украинская правда
Темы: СБУПограничная службаконтрабанда
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