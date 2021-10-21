Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Понад 100 людей загинули в повенях в Індії та Непалі

Четвер, 21 жовтня 2021, 00:55
Понад 100 людей загинули в повенях в Індії та Непалі
LILA BALLAV GHIMIRE/AFP via Getty Images

Близько 150 людей загинули в результаті повені в Індії і Непалі.

Джерело: BBC, Al Jazeera

Деталі: Зокрема, дощі в індійському штаті Керала викликали повені, в результаті яких загинули 39 осіб. Близько 50 осіб, в тому числі п'ятеро з однієї сім'ї, загинули в Уттаракханді. У Непалі число загиблих після трьох днів дощів, що викликали зсуви і повені, збільшилося до 77.

Ще десятки зникли безвісти в обох країнах.

Будинки були затоплені або розчавлені камінням. Школи були закриті, а релігійна і туристична діяльність припинена.

Зазвичай в Уттаракханді випадає до 30,5 мм дощу протягом жовтня, але на цьому тижні там зафіксували 328 мм за добу. Індійський метеорологічний департамент заявляє, що опади наразі зменшуються.

Головний міністр Уттаракханду Пушкар Сінгх Дамі оголосив про виплату компенсації в розмірі 400 тисяч рупій (5300 доларів) сім'ям загиблих і ще 190 тисяч рупій тим, чиї будинки були зруйновані.

У Непалі найбільше постраждали райони Панчтар, Ілам та Доті. Уряд Непалу виділяє 1700 доларів сім'ям кожної жертви повені.

Нагадаємо: У 2018 році близько 400 осіб загинули, а ще більше мільйона осіб були евакуйовані в результаті повені в Кералі.

"Українська правда" у Threads

Теми: стихійне лихоІндіяНепал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
стихійне лихо
Під Києвом затопило переправу до Іванкова
У французьких Альпах через сходження лавини загинули 4 людини
Потужний шторм у США забрав життя понад 20 людей
Останні новини
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
Усі новини...
Реклама: