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Более 100 человек погибли в наводнениях в Индии и Непале

Четверг, 21 октября 2021, 00:55
LILA BALLAV GHIMIRE/AFP via Getty Images

Около 150 человек погибли в результате наводнения в Индии и Непале.

Источник: BBC, Al Jazeera

Детали: В частности, дожди в индийском штате Керала вызвали наводнения, в результате которых погибли 39 человек. Около 50 человек, в том числе пятеро из одной семьи, погибли в Уттаракханде. В Непале число погибших после трех дней дождей, вызвавших оползни и наводнения, увеличилось до 77.

Еще десятки пропали без вести в обеих странах.

Дома были затоплены или раздавлены камнями. Школы были закрыты, а религиозная и туристическая деятельность прекращена.

Обычно в Уттаракханде выпадает до 30,5 мм дождя в течение октября, но на этой неделе там зафиксировали 328 мм в сутки. Индийский метеорологический департамент заявляет, что осадки пока уменьшаются.

Главный министр Уттаракханда Пушкар Сингх Дами объявил о выплате компенсации в размере 400 тысяч рупий (5300 долларов) семьям погибших и еще 190 тысяч рупий тем, чьи дома были разрушены.

В Непале больше всего пострадали районы Панчтар, Илам и Доти. Правительство Непала выделяет 1700 долларов семьям каждой жертвы наводнения.

Напомним: В 2018 году около 400 человек погибли, а еще более миллиона человек были эвакуированы в результате наводнения в Керале.

Темы: стихийное бедствиеИндияНепал
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