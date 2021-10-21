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ЗМІ: У Стамбулі затримали українця — за звинуваченням у військовому шпигунстві

Четвер, 21 жовтня 2021, 01:55
ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

6 підозрюваних, серед яких - громадянин України, були затримані за звинуваченням у підготовці збройної акції проти чеченської опозиції в Туреччині.

Джерело: Hurriyet з посиланням на розслідування, проведене Головною прокуратурою Стамбула, Sabah

Деталі: Як пише Sabah, "було встановлено, що шпигуни планували акцію зі знищення чеченських дисидентів і закуповували для цієї мети зброю".

Як зазначається, підозрювані – громадяни РФ Абдул Абдулаєв, Равшан  Ахмедов, Біслан Расаєв, Асланбек  Абдулмуслімов, громадянин України та Узбекистану Ігор Єфрим та Амір Юсупов.

Підозрюваних затримали в результаті операції в Стамбулі 8 жовтня.

Їх звинувачують в "політичному і військовому шпигунстві". За це передбачене тюремне ув'язнення терміном від 15 до 20 років за 328 статтею Кримінального кодексу Туреччини.

Наразі  підозрюваних доставили до тюрми Малтепе.

Теми: Туреччина


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