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СМИ: В Стамбуле задержали украинца — по обвинению в военном шпионаже

Четверг, 21 октября 2021, 01:55
СМИ: В Стамбуле задержали украинца — по обвинению в военном шпионаже
ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

6 подозреваемых, среди которых - гражданин Украины, были задержаны по обвинению в подготовке вооруженной акции против чеченской оппозиции в Турции.

Источник: Hurriyet со ссылкой на расследование, проведенное Главным прокуратурой Стамбула, Sabah

Детали: Как пишет Sabah, "было установлено, что шпионы планировали акцию по уничтожению чеченских диссидентов и закупали для этой цели оружие".

Как отмечается, подозреваемые - граждане РФ Абдул Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев, Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Украины и Узбекистана Игорь Ефрим и Амир Юсупов.

Подозреваемых задержали в результате операции в Стамбуле 8 октября.

Их обвиняют в "политическом и военном шпионаже". За это предусмотрено тюремное заключение сроком от 15 до 20 лет по 328 статье Уголовного кодекса Турции.

Сейчас подозреваемых доставили в тюрьму Малтепе.

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Темы: Турция
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