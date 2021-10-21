Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СМИ: В Стамбуле задержали украинца — по обвинению в военном шпионаже

Четверг, 21 октября 2021, 01:55
ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

6 подозреваемых, среди которых - гражданин Украины, были задержаны по обвинению в подготовке вооруженной акции против чеченской оппозиции в Турции.

Источник: Hurriyet со ссылкой на расследование, проведенное Главным прокуратурой Стамбула, Sabah

Детали: Как пишет Sabah, "было установлено, что шпионы планировали акцию по уничтожению чеченских диссидентов и закупали для этой цели оружие".

Как отмечается, подозреваемые - граждане РФ Абдул Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев, Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Украины и Узбекистана Игорь Ефрим и Амир Юсупов.

Подозреваемых задержали в результате операции в Стамбуле 8 октября.

Их обвиняют в "политическом и военном шпионаже". За это предусмотрено тюремное заключение сроком от 15 до 20 лет по 328 статье Уголовного кодекса Турции.

Сейчас подозреваемых доставили в тюрьму Малтепе.

Темы: Турция
powered by lun.ua
Главное сегодня

МЗ согласовало увеличение перечня профессий с обязательной ковид-вакцинацией

Кулеба назвал единственный способ нарушить монополию Кремля на поставки газа

фотоТретья партия военной помощи от США прибыла в Украину

Новости 22 октября: пик эпидемии коронавируса, Украина в "зеленом" списке

"Не могу передать, как я шокирован": Болдуин прокомментировал несчастный случай

Зеленский заявил о "газовой агрессии" России, просит ЕС действовать вместе с Украиной

Все новости...
Турция
Госдеп заявляет, что США не предлагали Турции самолетов F-16 – СМИ
США предложили Турции самолеты F-16 после исключения из программы F-35
Контрразведчики СБУ задержали во Львове турецкого преступника
Последние новости
05:45
Мадагаскару грозит голод из-за климатических изменений – ООН
04:45
Во время авиаудара США ликвидировали лидера "Аль-Каиды"
03:37
Тунис вводит паспорта вакцинации
02:40
Военная помощь от США: Украина получила комплексы Javelin
01:43
На границе с Беларусью польские пограничники нашли тело мужчины
00:36
МЗ согласовало увеличение перечня профессий с обязательной ковид-вакцинацией
23:57
Шефир: Водитель после покушения до сих пор не встает
23:38
Мальта закрыла въезд для туристов из Украины
23:23
Подруга боевиков Чичерина проведет концерт под офисом ОБСЕ в Донецке
22:54
Кулеба назвал единственный способ нарушить монополию Кремля на поставки газа
Все новости...