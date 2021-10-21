СМИ: В Стамбуле задержали украинца — по обвинению в военном шпионаже

6 подозреваемых, среди которых - гражданин Украины, были задержаны по обвинению в подготовке вооруженной акции против чеченской оппозиции в Турции.

Источник: Hurriyet со ссылкой на расследование, проведенное Главным прокуратурой Стамбула, Sabah

Детали: Как пишет Sabah, "было установлено, что шпионы планировали акцию по уничтожению чеченских диссидентов и закупали для этой цели оружие".

Как отмечается, подозреваемые - граждане РФ Абдул Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев, Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Украины и Узбекистана Игорь Ефрим и Амир Юсупов.

Подозреваемых задержали в результате операции в Стамбуле 8 октября.

Их обвиняют в "политическом и военном шпионаже". За это предусмотрено тюремное заключение сроком от 15 до 20 лет по 328 статье Уголовного кодекса Турции.

Сейчас подозреваемых доставили в тюрьму Малтепе.