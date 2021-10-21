Американський форпост в Сирії атакували — Reuters

На американський форпост на півдні Сирії Аль-Танф здійснили напад з допомогою, імовірно, безпілотника.

Джерело: Reuters з посиланням на джерела – офіційних осіб США

Деталі: Повідомлень про жертви серед американців в результаті вибуху не надходило.

Офіційні особи на умовах анонімності заявили, що поки рано говорити, хто несе відповідальність за напад. Однак Reuters пише, що сили, підтримувані Іраном, часто атакують американські війська з допомогою безпілотних літальних апаратів і ракет в східній Сирії і Іраку.

Аль-Танф розташований в стратегічному районі недалеко від сирійського прикордонного переходу Танф з Іраком і Йорданією. Він був вперше створений, коли бойовики "Ісламської держави" контролювали східну Сирію, що межує з Іраком, але, оскільки бойовики були витіснені, він розглядається як частина ширшої стратегії США щодо стримування військової присутності Ірану в регіоні.

Аль-Танф - єдина позиція із значною військовим присутністю США в Сирії за межами контрольованої курдами півночі.