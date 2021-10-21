Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Американський форпост в Сирії атакували — Reuters

Четвер, 21 жовтня 2021, 02:53
LOUAI BESHARA/AFP via Getty Images

На американський форпост на півдні Сирії Аль-Танф здійснили напад з допомогою, імовірно,  безпілотника.

Джерело: Reuters з посиланням на джерела – офіційних осіб США

Деталі: Повідомлень про жертви серед американців в результаті вибуху не надходило.

Офіційні особи на умовах анонімності заявили, що поки рано говорити, хто несе відповідальність за напад. Однак Reuters пише, що сили, підтримувані Іраном, часто атакують американські війська з допомогою безпілотних літальних апаратів і ракет в східній Сирії і Іраку.

Аль-Танф  розташований в стратегічному районі недалеко від сирійського прикордонного переходу Танф з Іраком і Йорданією. Він був вперше створений, коли бойовики "Ісламської держави" контролювали східну Сирію, що межує з Іраком, але, оскільки бойовики були витіснені, він розглядається як частина ширшої стратегії США щодо стримування військової присутності Ірану в регіоні.

Аль-Танф - єдина позиція із значною військовим присутністю США в Сирії за межами контрольованої курдами півночі.

Теми: СиріяСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ погодило збільшення переліку професій з обов’язковою ковід-вакцинацією

Кулеба назвав єдиний спосіб порушити монополію Кремля на поставки газу

фотоТретя партія військової допомоги від США прибула в Україну

Новини 22 жовтня: пік епідемії коронавірусу, Україна в "зеленому" списку

"Не можу передати, який я шокований": Болдуїн прокоментував нещасний випадок

Зеленський заявив про "газову агресію" Росії, просить ЄС діяти разом з Україною

Усі новини...
Сирія
Із Сирії евакуювали майже всіх українців, залишились 11 сімей – Міноборони
Силовики викрили схему вербування найманців у Сирію: організував киянин
ЄС продовжив санкції проти РФ і Сирії за застосування хімзброї
Останні новини
05:45
Мадагаскару загрожує голод через кліматичні зміни – ООН
04:45
Під час авіаудару США ліквідували ватажка "Аль-Каїди"
03:37
Туніс запроваджує паспорти вакцинації
02:40
Військова допомога від США: Україна отримала комплекси Javelin
01:43
На кордоні з Білоруссю польські прикордонники знайшли тіло чоловіка
00:36
МОЗ погодило збільшення переліку професій з обов’язковою ковід-вакцинацією
23:57
Шефір: Водій після замаху досі не встає
23:38
Мальта закрила в’їзд для туристів з України
23:23
Подруга бойовиків Чичеріна проведе концерт під офісом ОБСЄ в Донецьку
22:54
Кулеба назвав єдиний спосіб порушити монополію Кремля на поставки газу
Усі новини...