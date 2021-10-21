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Американский форпост в Сирии атаковали — Reuters

Четверг, 21 октября 2021, 02:53
LOUAI BESHARA/AFP via Getty Images

На американский форпост на юге Сирии Аль-Танф напали с помощью, вероятно, беспилотника.

Источник: Reuters со ссылкой на источники - официальных лиц США

Детали: Сообщений о жертвах среди американцев в результате взрыва не поступало.

Официальные лица на условиях анонимности заявили, что пока рано говорить, кто несет ответственность за нападение. Однако Reuters пишет, что силы, поддерживаемые Ираном, часто атакуют американские войска при поддержке беспилотных летательных аппаратов и ракет в восточной Сирии и Ираке.

Аль-Танф расположен в стратегическом районе недалеко от сирийского пограничного перехода Танф с Ираком и Иорданией. Он был впервые создан, когда боевики "Исламского государства" контролировали восточную Сирию, граничащую с Ираком, но, поскольку боевики были вытеснены, он рассматривается как часть более широкой стратегии США по сдерживанию военного присутствия Ирана в регионе.

Аль-Танф - единственная позиция со значительным военным присутствием США в Сирии за пределами контролируемого курдами севера.

Темы: СирияСША
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