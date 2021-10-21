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The Times: Лондон веде перемовини про продаж ракет Києву

Четвер, 21 жовтня 2021, 05:54

Британія веде переговори з Україною про продаж зброї – Лондон надасть ракети для українських патрульних катерів та літаків.

Джерело: The Times з посиланням на українського дипломата

Деталі: Міністерство оборони обговорює продаж морських ракет класу "земля-земля", розроблених MBDA UK, які можуть вражати "рій" цілей одночасно і будуть розміщені на суднах, які перебувають на озброєнні ВМС України.

The Times пише, що перемовини відбуваються вперше "на тлі побоювань, що Росія може використовувати газову кризу для захоплення території".

Що передувало: 14 жовтня посол України у Великій Британії Вадим Пристайко анонсував, що Київ має незабаром отримати від Сполученого Королівства військову допомогу, зокрема, ракетну зброю.

Нагадаємо: У жовтні 2020 року у Британії підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ.

Знати більше: Москітний флот Зеленського: деталі переговорів з Британією, здатних змінити українські ВМС

Теми: Британіязброя


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