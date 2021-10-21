Рейтинг партій: "Європейська солідарність" наздогнала "Слугу народу"

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то шанси потрапити в парламент могли би мати 8 партій, підтримка "Європейської солідарності" і "Слуги народу" фактично зрівнялася.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 15-18 жовтня

Дослівно: "Якби у виборах брали участь зазначені партії, то відносно найвищу підтримку мали би чотири партії: "Європейська солідарність" (15,7% серед тих, хто визначився з вибором), "Слуга народу" (15,5%), "Батьківщина" (13,6%) та "ОПЗЖ" (13%)".

Інфографіка КМІС

Деталі: Далі йдуть "Сила і честь" (8,6%), "Наші" (5,7%), Радикальна партія Ляшка (5,6%), "Українська стратегія Гройсмана" (5,6%).

Партію "Свобода" підтримують 4,4% тих, хто визначився з вибором. В інших партій – нижча підтримка.

Варто зазначити, що статистична похибка у даному опитуванні становить 3,4%.

За формальними ознаками рейтинги політичних сил у групі лідерів відрізняються в межах статистичної похибки.

Дослідження тривало 15-18 жовтня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим і непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей) від 18 років і старше.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.