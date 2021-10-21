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Рейтинг партий: "Европейская солидарность" догнала "Слугу народа"

Четверг, 21 октября 2021, 10:29
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то шансы попасть в парламент могли бы иметь 8 партий, поддержка "Европейской солидарности" и "Слуги народа" фактически сравнялась.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 15-18 октября

Дословно: "Если бы в выборах участвовали указанные партии, то относительно самую высокую поддержку имели бы четыре партии: "Европейская солидарность" (15,7% среди тех, кто определился с выбором), "Слуга народа" (15,5%), "Батькивщина" (13,6%) и "ОПЗЖ" (13%)".

 
Инфографика КМИС

Детали: Далее идут "Сила и честь" (8,6%), "Наши" (5,7%), Радикальная партия Ляшко (5,6%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5,6%).

Партию "Свобода" поддерживают 4,4% тех, кто определился с выбором. У других партий – поддержка ниже.

Стоит отметить, что статистическая погрешность в данном опросе составляет 3,4%.

По формальным признакам рейтинги политических сил в группе лидеров отличаются в пределах статистической погрешности.

Исследование проходило 15-18 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей) от 18 лет и старше.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Украинская правда
Темы: Верховная Радапартиисоциологияопрос
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