Британія та Україна ведуть переговори про продаж ракет для катерів і літаків – The Times

Велика Британія веде переговори з Україною про продаж їй ракет класу "земля-земля" для українських патрульних катерів і ракет класу "повітря-земля" для літаків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times.

За даними видання, Міністерство оборони Британії обговорює продаж морських ракет класу "земля-земля", які можуть вражати "рій" цілей одночасно і будуть розміщені на суднах, які перебувають на озброєнні ВМС України.

Країни також обговорюють ракети класу "повітря-земля" Brimstone, які, як вважається, будуть коштувати понад 100 000 фунтів стерлінгів кожна, для українських літаків. Британські ВПС використовували ракети Brimstone проти "Ісламської держави", тому що вони можуть вражати невеликі, швидко рухомі цілі.

Британія вперше веде переговори з Україною про продаж летальної зброї. Пропозиції надходять на тлі побоювань в Міністерстві оборони України з приводу того, що Росія може спробувати використовувати газову кризу для захоплення більшої частини своєї території, пише видання.

Український дипломат у розмові з журналістом сказав, що будь-яка ескалація бойових дій між Росією і Україною буде мати "непередбачувані наслідки" для європейської безпеки.

Джерела заявили, що, на їхню думку, основна причина, з якої Росія не намагалася захопити більшу частину України, полягала в тому, що вона залежала від країни, яка є транзитером для її газопроводів в Європу, і через опір з боку українських збройних сил.

Однак російський газопровід "Північний потік-2" дозволить перенаправити потоки газу, тому Європа буде повністю залежати від Москви в поставках газу, а президент Путін більше не потребуватиме співпраці України.

Нагадаємо, Велика Британія офіційно підтвердила, що передасть Україні два мінних тральщики Ramsey та Blyth, які британський флот вивів з експлуатації.

У червні Україна та Британія підписали меморандум, який передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів.

У жовтні 2020 року у Британії в присутності президента Зеленського підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ.

Про спільне виробництво кораблів ЄвроПравда детально писала у статті "Москітний флот Зеленського: деталі переговорів з Британією, здатних змінити українські ВМС".

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