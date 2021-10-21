Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия и Украина ведут переговоры о продаже ракет для катеров и самолетов - The Times

Четверг, 21 октября 2021, 11:14
Британия и Украина ведут переговоры о продаже ракет для катеров и самолетов - The Times
фото: AFP

Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже ей ракет класса "земля-земля" для украинских патрульных катеров и ракет класса "воздух-земля" для самолетов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

По данным издания, Министерство обороны Британии обсуждает продажу морских ракет класса "земля-земля", которые могут поражать "рой" целей одновременно и будут размещены на судах, находящихся на вооружении ВМС Украины.

Страны также обсуждают ракеты класса "воздух-земля" Brimstone, которые, как считается, будут стоить более 100 000 фунтов стерлингов каждая, для украинских самолетов. Британские ВВС использовали ракеты Brimstone против "Исламского государства", потому что они могут поражать небольшие, быстро движущиеся цели.

Великобритания впервые ведет переговоры с Украиной о продаже летального оружия. Предложения поступают на фоне опасений в министерстве обороны Украины по поводу того, что Россия может попытаться использовать газовый кризис для захвата большей части своей территории, пишет издание.

Украинский дипломат в разговоре с журналистом сказал, что любая эскалация боевых действий между Россией и Украиной будет иметь "непредсказуемые последствия" для европейской безопасности.

Источники заявили, что, по их мнению, основная причина, по которой Россия не пыталась захватить остальную часть Украины, заключалась в том, что она зависела от страны, действующей в качестве транзитера для ее газопроводов в Европу, и из-за сопротивления со стороны украинских вооруженных сил.

Однако российский газопровод "Северный поток-2" позволит перенаправить потоки газа, поэтому Европа будет полностью зависеть от Москвы в поставках газа, а президент Путин больше не будет нуждаться в сотрудничестве Украины.

Напомним, Великобритания официально подтвердила, что передаст Украине два минных тральщика Ramsey и Blyth, которые британский флот вывел из эксплуатации.

В июне Украина и Великобритания подписали меморандум, предусматривающий совместное проектирование и строительство военных кораблей.

В октябре 2020 года в Великобритании в присутствии президента Зеленского подписали меморандум, предусматривающий переоснащение Военно-морских сил ВСУ.

О совместном производстве кораблей ЕвроПравда подробно писала в статье "Москитный флот Зеленского: детали переговоров с Британией, способных изменить украинские ВМС".

Читайте также: Морская защита от РФ: почему соглашение о британских ракетных катерах так важно для Украины

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВеликобританияоружиеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Великобритания
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Британия назвала имя нового посла в Украине
Британия и Польша выступили за ускоренное вступление Украины в НАТО
Последние новости
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
Все новости...
Реклама: