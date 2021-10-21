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Британия и Украина ведут переговоры о продаже ракет для катеров и самолетов - The Times

Четверг, 21 октября 2021, 11:14
фото: AFP

Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже ей ракет класса "земля-земля" для украинских патрульных катеров и ракет класса "воздух-земля" для самолетов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

По данным издания, Министерство обороны Британии обсуждает продажу морских ракет класса "земля-земля", которые могут поражать "рой" целей одновременно и будут размещены на судах, находящихся на вооружении ВМС Украины.

Страны также обсуждают ракеты класса "воздух-земля" Brimstone, которые, как считается, будут стоить более 100 000 фунтов стерлингов каждая, для украинских самолетов. Британские ВВС использовали ракеты Brimstone против "Исламского государства", потому что они могут поражать небольшие, быстро движущиеся цели.

Великобритания впервые ведет переговоры с Украиной о продаже летального оружия. Предложения поступают на фоне опасений в министерстве обороны Украины по поводу того, что Россия может попытаться использовать газовый кризис для захвата большей части своей территории, пишет издание.

Украинский дипломат в разговоре с журналистом сказал, что любая эскалация боевых действий между Россией и Украиной будет иметь "непредсказуемые последствия" для европейской безопасности.

Источники заявили, что, по их мнению, основная причина, по которой Россия не пыталась захватить остальную часть Украины, заключалась в том, что она зависела от страны, действующей в качестве транзитера для ее газопроводов в Европу, и из-за сопротивления со стороны украинских вооруженных сил.

Однако российский газопровод "Северный поток-2" позволит перенаправить потоки газа, поэтому Европа будет полностью зависеть от Москвы в поставках газа, а президент Путин больше не будет нуждаться в сотрудничестве Украины.

Напомним, Великобритания официально подтвердила, что передаст Украине два минных тральщика Ramsey и Blyth, которые британский флот вывел из эксплуатации.

В июне Украина и Великобритания подписали меморандум, предусматривающий совместное проектирование и строительство военных кораблей.

В октябре 2020 года в Великобритании в присутствии президента Зеленского подписали меморандум, предусматривающий переоснащение Военно-морских сил ВСУ.

О совместном производстве кораблей ЕвроПравда подробно писала в статье "Москитный флот Зеленского: детали переговоров с Британией, способных изменить украинские ВМС".

Читайте также: Морская защита от РФ: почему соглашение о британских ракетных катерах так важно для Украины

Темы: БританияоружиеУкраина
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