Третина українців вважають нинішню владу гіршою за попередню

29,9% українців вважають теперішню владу гіршою за попередню, 44,9% переконані, що нинішня влада не відрізняється від попередньої.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 15-18 жовтня

Дослівно: "29,9% вважають теперішню владу гіршою за попередню, а 22%, навпаки, вважають теперішню владу кращою".

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Деталі: Більшість респондентів (55,5%) вважають, що фінансове становище їхньої родини за останні 2 роки погіршилося.

Про покращення говорять 10,7% респондентів, а ще 32,9% стверджують, що нічого не змінилося.

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Якщо говорити про головну причину економічної кризи, то серед запропонованих чотирьох варіантів 42,1% респондентів говорять про високий рівень корупції, а 31,2% – про некомпетентність влади.

Пандемію коронавірусу називають причиною економічної кризи 12,1%, а війну на Донбасі – 8,5% опитаних.

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Дослідження тривало 15-18 жовтня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим і непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей) від 18 років і старше.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.