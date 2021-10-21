Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Треть украинцев считают нынешнюю власть хуже предыдущей

Четверг, 21 октября 2021, 11:24
Треть украинцев считают нынешнюю власть хуже предыдущей
Фото ОПУ

29,9% украинцев считают нынешнюю власть хуже предыдущей, 44,9% убеждены, что нынешняя власть не отличается от предыдущей.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 15-18 октября в

Дословно: "29,9% считают нынешнюю власть хуже предыдущей, а 22%, напротив, считают нынешнюю власть лучше". 

 
ИнфографИка КМИС

Детали: Большинство респондентов (55,5%) считают, что финансовое положение их семьи за последние 2 года ухудшилось.

Об улучшении говорят 10,7% респондентов, а еще 32,9% утверждают, что ничего не изменилось. 

 
ИнфографИка КМИС

Если говорить о главной причине экономического кризиса, то среди предложенных четырех вариантов 42,1% респондентов говорят о высоком уровне коррупции, а 31,2% – о некомпетентности власти.

Пандемию коронавируса называют причиной экономического кризиса 12,1%, а войну на Донбассе – 8,5% опрошенных. 

 
ИнфографИка КМИС

Исследование проходило 15-18 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей) от 18 лет и старше.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: властьсоциологияопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
власть
Кто такой Олег Татаров и как он оказался на вершине правоохранительной системы
Большинство украинцев считает систему управления государством военными плохой – опрос
"Появление Дмитрия Коцюбайло все сдвинуло с места". Будет ли у Украины пантеон героев на Аскольдовой могиле
Последние новости
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
Все новости...
Реклама: