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Треть украинцев считают нынешнюю власть хуже предыдущей

Четверг, 21 октября 2021, 11:24
Фото ОПУ

29,9% украинцев считают нынешнюю власть хуже предыдущей, 44,9% убеждены, что нынешняя власть не отличается от предыдущей.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 15-18 октября в

Дословно: "29,9% считают нынешнюю власть хуже предыдущей, а 22%, напротив, считают нынешнюю власть лучше". 

 
ИнфографИка КМИС

Детали: Большинство респондентов (55,5%) считают, что финансовое положение их семьи за последние 2 года ухудшилось.

Об улучшении говорят 10,7% респондентов, а еще 32,9% утверждают, что ничего не изменилось. 

 
ИнфографИка КМИС

Если говорить о главной причине экономического кризиса, то среди предложенных четырех вариантов 42,1% респондентов говорят о высоком уровне коррупции, а 31,2% – о некомпетентности власти.

Пандемию коронавируса называют причиной экономического кризиса 12,1%, а войну на Донбассе – 8,5% опрошенных. 

 
ИнфографИка КМИС

Исследование проходило 15-18 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей) от 18 лет и старше.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Украинская правда
Темы: властьсоциологияопрос
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