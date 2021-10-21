У Києві знову обшуки: комунальники розкрадали гроші на закупівлях

Прокуратура проводить обшуки у столичному комунальному підприємстві з обслуговування житлового фонду через привласнення бюджетних коштів при закупівлі палива.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "Прокуратура спільно зі слідчими поліції проводить обшуки у службових приміщеннях КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва" (одне з 10 великих КП у Києві, які обслуговують житловий фонд міста – ред.) в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами при закупівлі паливно-мастильних матеріалів".

Деталі: За даними слідства, приватне товариство упродовж 2020 – 2021 років здійснило поставку паливно-мастильних матеріалів на замовлення КП на суму у понад 5,6 млн гривень.

Всупереч закону про держзакупівлі в договори поставки неодноразово вносили зміни щодо суттєвого підвищення ціни.

Правоохоронці підозрюють службовців КП у привласненні бюджетних коштів (ч. 3 ст. 191 ККУ).

21 жовтня на підставі ухвали суду в офісах комунального підприємства розпочали обшуки.

Правоохоронці мають намір відшукати та вилучити первинні фінансові документи та встановити розмір завданих збитків.

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