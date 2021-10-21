У Києві знову обшуки: комунальники розкрадали гроші на закупівлях
Прокуратура проводить обшуки у столичному комунальному підприємстві з обслуговування житлового фонду через привласнення бюджетних коштів при закупівлі палива.
Джерело: Київська міська прокуратура
Дослівно: "Прокуратура спільно зі слідчими поліції проводить обшуки у службових приміщеннях КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва" (одне з 10 великих КП у Києві, які обслуговують житловий фонд міста – ред.) в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами при закупівлі паливно-мастильних матеріалів".
Деталі: За даними слідства, приватне товариство упродовж 2020 – 2021 років здійснило поставку паливно-мастильних матеріалів на замовлення КП на суму у понад 5,6 млн гривень.
Всупереч закону про держзакупівлі в договори поставки неодноразово вносили зміни щодо суттєвого підвищення ціни.
Правоохоронці підозрюють службовців КП у привласненні бюджетних коштів (ч. 3 ст. 191 ККУ).
21 жовтня на підставі ухвали суду в офісах комунального підприємства розпочали обшуки.
Правоохоронці мають намір відшукати та вилучити первинні фінансові документи та встановити розмір завданих збитків.
Передісторія:
- Від літа 2021 року правоохоронці часто навідуються з обшуками до комунальних підприємств Києва.
- Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що таким чином влада чинить тиск на міську владу, проте запевняв, що якщо на комунальних підприємствах працюють недобросовісні посадовці, то їх потрібно виявляти та карати згідно із законом.