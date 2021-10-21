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В Киеве снова обыски: коммунальщики воровали деньги на закупках

Четверг, 21 октября 2021, 12:21
В Киеве снова обыски: коммунальщики воровали деньги на закупках
Фото прокуратуры

Прокуратура проводит обыски в столичном коммунальном предприятии по обслуживанию жилищного фонда из-за присвоения бюджетных средств при закупке топлива.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "Прокуратура совместно со следователями полиции проводит обыски в служебных помещениях КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Святошинского района Киева" (одно из 10 крупных КП в Киеве, обслуживающих жилищный фонд города – ред.) в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами при закупке горюче-смазочных материалов".

Детали: По данным следствия, частное общество на протяжении 2020 – 2021 годов осуществило поставку горюче-смазочных материалов по заказу КП на сумму свыше 5,6 млн гривен.

Вопреки закону о госзакупках в договора поставки неоднократно вносили изменения относительно существенного повышения цены.

Правоохранители подозревают служащих КП в присвоении бюджетных средств (ч. 3 ст. 191 УК).

21 октября на основании постановления суда в офисах коммунального предприятия начали обыски.

Правоохранители намерены отыскать и изъять первичные финансовые документы и установить размер причиненного ущерба.

Предыстория: 

  • С лета 2021 года правоохранители часто наведываются с обысками в коммунальные предприятия Киева.
  • Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что таким образом власть оказывает давление на городскую власть, однако утверждал, что если на коммунальных предприятиях работают недобросовестные чиновники, то их нужно выявлять и наказывать по закону.

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратураобыски
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