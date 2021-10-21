В Киеве снова обыски: коммунальщики воровали деньги на закупках

Прокуратура проводит обыски в столичном коммунальном предприятии по обслуживанию жилищного фонда из-за присвоения бюджетных средств при закупке топлива.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "Прокуратура совместно со следователями полиции проводит обыски в служебных помещениях КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Святошинского района Киева" (одно из 10 крупных КП в Киеве, обслуживающих жилищный фонд города – ред.) в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами при закупке горюче-смазочных материалов".

Детали: По данным следствия, частное общество на протяжении 2020 – 2021 годов осуществило поставку горюче-смазочных материалов по заказу КП на сумму свыше 5,6 млн гривен.

Вопреки закону о госзакупках в договора поставки неоднократно вносили изменения относительно существенного повышения цены.

Правоохранители подозревают служащих КП в присвоении бюджетных средств (ч. 3 ст. 191 УК).

21 октября на основании постановления суда в офисах коммунального предприятия начали обыски.

Правоохранители намерены отыскать и изъять первичные финансовые документы и установить размер причиненного ущерба.

Предыстория: