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Україна чекає від ЄС сигналу про європейську перспективу - Кулеба

Четвер, 21 жовтня 2021, 12:40
Україна чекає від ЄС сигналу про європейську перспективу - Кулеба
Фото: AFP

Україна сподівається отримати європейську перспективу від ЄС, щоб мати потужну мотивацію для реформ і щоб геополітична ситуація у Східній Європі стала більш визначеною і певною. 

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму виступі на Четвертому форумі асоціацій.

"Нам потрібен чіткий сигнал про те, що наші амбіції мають значення… Ми розуміємо, що кожна нова хвиля розширення ЄС стає все більш вимогливою і потребує все більше часу. Ми реалізуємо амбітні реформи у дедалі складніших обставинах. Але для будь-якого рішучого зобов’язання потрібна мета. Наше ключове сподівання від ЄС - що Україна отримає європейську перспективу. Для цього рішення потрібна лише політична воля Європейського Союзу, без інституційних зобов’язань. Але це зіграє дуже важливу роль", - заявив Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що перспектива членства стане потужною мотиваційною силою для трансформації України та, водночас, принесе набагато більшу визначеність у цю частину Європи. "Тут поділяють європейські цінності і вважають себе частиною європейської родини. І ЄС потрібно діяти активно й амбітно, щоб уникнути ситуації, коли тут почнуть закріплюватися інші сили", - пояснив Дмитро Кулеба.

По третє, наголосив він, це покладе край намаганням Кремля змінити європейський вектор України і переконати українців, що їх не хочуть бачити у ЄС. 

"Європа не може бути завершеним проектом без України, і Україна не може відбутися без Європи. Українська ідентичність є частиною мозаїки європейських ідентичностей. І я радий, що все більше європейських країн та лідерів сприймають Україну як одного з-поміж себе", - зазначив Дмитро Кулеба.

Він подякував Литві, Латвії, Естонії та Польщі, які офіційно визнали європейську перспективу України і погодилися, коли настане час, підтримати заявку України на членство, та висловив сподівання, що згодом коло таких країн розшириться - як і тих, хто готовий у майбутньому прийняти в ЄС також Молдову і Грузію.

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