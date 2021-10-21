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Украина ждет от ЕС сигнала о европейской перспективе - Кулеба

Четверг, 21 октября 2021, 12:40
Украина ждет от ЕС сигнала о европейской перспективе - Кулеба
Фото: AFP

Украина надеется получить европейскую перспективу от ЕС, чтобы иметь мощную мотивацию для реформ и чтобы геополитическая ситуация в Восточной Европе стала более определенной.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем выступлении на Четвертом форуме ассоциаций.

"Нам нужен четкий сигнал о том, что наши амбиции имеют значение ... Мы понимаем, что каждая новая волна расширения ЕС становится все более требовательной и требует все больше времени. Мы реализуем амбициозные реформы во все более сложных обстоятельствах. Но для любого решительного обязательства нужна цель. Наше ключевое ожидания от ЕС - что Украина получит европейскую перспективу. Для этого решения требуется лишь политическая воля Европейского Союза, без институциональных обязательств. Но это сыграет очень важную роль", - заявил Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что перспектива членства станет мощной мотивационной силой для трансформации Украины и одновременно принесет гораздо большую определенность в эту часть Европы. "Здесь разделяют европейские ценности и считают себя частью европейской семьи. И ЕС нужно действовать активно и амбициозно, чтобы избежать ситуации, что здесь начнут закрепляться другие силы", - пояснил Дмитрий Кулеба.

В-третьих, подчеркнул он, это положит конец попыткам Кремля изменить европейский вектор Украины и убедить украинцев, что их не хотят видеть в ЕС.

"Европа не может быть завершенным проектом без Украины, и Украина не может быть завершенным проектом без Европы. Украинская идентичность является частью мозаики европейских идентичностей. И я рад, что все больше европейских стран и лидеров воспринимают Украину как одного из своих", - отметил Дмитрий Кулеба.

Он поблагодарил Литву, Латвию, Эстонию и Польшу, которые официально признали европейскую перспективу Украины и согласились, когда наступит время, поддержать заявку Украины на членство, и выразил надежду, что со временем круг таких стран расширится - как и тех, кто готов в будущем принять в ЕС также Молдову и Грузию.

Читайте также: Промежуточная интеграция: как решить вопрос членства Украины, Грузии и Молдовы в ЕС.

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