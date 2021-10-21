Влада спрощує самоізоляцію після мандрів: "Вдома" – лише на 72 години

Кабінет міністрів ухвалив, що при перетині державного кордону України невакцинованим людям потрібно буде встановити застосунок "Вдома" лише на 72 години, доки людина робить тест на Covid, а проходити самоізоляцію можна буде без нього.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації й Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Кабмін вніс зміни до постанови №1236 від 09.12.2020 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

МОЗ повідомляє, що зміни набудуть чинності після офіційної публікації постанови, а Мінцифри пише, що вони вже діють.

Як і раніше, при перетині державного кордону України невакцинованим людям потрібно буде встановити застосунок "Вдома", але тепер його потрібно буде встановити лише на 72 години: до моменту, поки людина зробить ПЛР-тест чи тест на антиген.

Необхідності проходити контроль на основі даних геолокації та розпізнавання обличчя більше не буде. Застосунок більше не буде відстежувати геолокацію, а через 72 години буде деактивований.

Для реєстрації у застосунку "Вдома" потрібно буде вказати: прізвище, ім’я, по батькові; серію та/або номер паспорта, місце самоізоляції та номер телефону.

Після цього упродовж 72 годин людина має зробити ПЛР чи антиген тест. У застосунок має підтягнутися негативний результат. Тест обов’язково має бути зроблений у лабораторії, що верифікована МОЗ.

Після цього застосунок можна видалити.

У випадку позитивного результату потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю.

Якщо людина з будь-яких причин не зробила тест після перетину кордону, через 72 години застосунок деактивується, а інформація автоматично передається до правоохоронних органів. Вони вибірково перевірятимуть перебуванням у місці самоізоляції.

Якщо ж людина не захоче встановлювати застосунок, то громадянам України доведеться пройти 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлятимуть у в’їзді на територію України.

Пряма мова міністра Михайла Федорова: "Мінцифра розробила застосунок Вдома у найважчий для країни час, за кілька днів. Він успішно виконав свою функцію. За минулий рік застосунком скористались майже мільйон людей, які поверталися з-за кордону і проходили 14 днів самоізоляції. Завдяки застосунку вони могли робити це вдома в зручних умовах. Або ж здати ПЛР-тест і завершити самоізоляцію.

Тепер, враховуючи актуальну ситуацію, Вдома змінить свої функції. Його потрібно буде встановлювати лише на 72 години і не потрібно буде регулярно проходити контроль за даними геолокації та робити фото".

Нагадаємо: Міністерство цифрової трансформації запустило застосунок "Дій вдома" (згодом просто "Вдома") 7 квітня 2020 року – і півтора року громадяни могли використовувати його для проходження вдома 14-денної самоізоляції після прибуття з країн, у яких був високим ризик заразитися Covid-19.

Встановлення цього застосунка не вимагали від тих, у кого виявляли Covid внаслідок передачі інфекції всередині країни.

Зараз Україна прямує до третього піку епідемії коронавірусної хвороби Covid-19. Незабаром нашу країну можуть видалити з "зеленого списку" Євросоюзу.

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