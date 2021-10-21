В Україні прогнозують майже літню погоду

Синоптики прогнозують у п'ятницю теплу погоду в Україні без опадів, проте на вихідні почнеться похолодання.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "П'ятниця в Україні буде дуже теплою. Стовпчики термометрів досягнуть +14+20 градусів.

Трохи почне відчувати подальше похолодання західна частина України - там завтра очікується +10+16 градусів. Проте загалом відчуття будуть майже літні".

Деталі: У п’ятницю в Україні затримається рвучкий вітер у багатьох областях.

Опадів не прогнозують, хіба що в прикарпатських областях місцями пройде невеликий дощ.

У Києві 22-го жовтня передбачається тепла погода з максимальною температурою повітря +16, +17 градусів. Водночас, прогнозують західний сильний, поривчастий вітер. Дощі малоймовірні.

У суботу 23 жовтня в Україну прийде холодне повітря, лише на Сході, Півдні та на значній частині території центральних областей ще побуде тепла погода.

У неділю-понеділок в більшості областей вночі відновиться "мінусова" температура, а протягом дня прогнозують +5+11 градусів.

Водночас, орієнтовно з 27-29 жовтня знову повернеться потепління. Крім того, увесь наступний тиждень переважатиме суха погода.