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В Україні прогнозують майже літню погоду

Четвер, 21 жовтня 2021, 14:02
В Україні прогнозують майже літню погоду
фото: УП

Синоптики прогнозують у п'ятницю теплу погоду в Україні без опадів, проте на вихідні почнеться похолодання.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "П'ятниця в Україні буде дуже теплою. Стовпчики термометрів досягнуть +14+20 градусів.

Трохи почне відчувати подальше похолодання західна частина України - там завтра очікується +10+16 градусів. Проте загалом відчуття будуть майже літні".

Деталі: У п’ятницю в Україні затримається рвучкий вітер у багатьох областях.

Опадів не прогнозують, хіба що в прикарпатських областях місцями пройде невеликий дощ.

У Києві 22-го жовтня передбачається тепла погода з максимальною температурою повітря +16, +17 градусів. Водночас, прогнозують західний сильний, поривчастий вітер. Дощі малоймовірні.

 

У суботу 23 жовтня в Україну прийде холодне повітря, лише на Сході, Півдні та на значній частині території центральних областей ще побуде тепла погода.

У неділю-понеділок в більшості областей вночі відновиться "мінусова" температура, а протягом дня прогнозують +5+11 градусів.

Водночас, орієнтовно з 27-29 жовтня знову повернеться потепління. Крім того, увесь наступний тиждень переважатиме суха погода.

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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