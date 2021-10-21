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В Украине прогнозируют почти летнюю погоду

Четверг, 21 октября 2021, 14:02
В Украине прогнозируют почти летнюю погоду
фото: УП

Синоптики прогнозируют в пятницу теплую погоду в Украине без осадков, однако на выходные начнется похолодание.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "Пятница в Украине будет очень теплой. Столбики термометров достигнут +14+20 градусов.

Немного начнет чувствоваться дальнейшее похолодание на западной части Украины - там завтра ожидается +10+16 градусов. Однако в целом ощущения будут почти летние".

Детали: В пятницу в Украине задержится порывистый ветер во многих областях.

Осадков не прогнозируют, разве что в Прикарпатье местами пройдет небольшой дождь.

 

В Киеве 22-го октября предполагается теплая погода с максимальной температурой воздуха +16+17 градусов. В то же время, прогнозируют западный сильный, порывистый ветер. Дожди маловероятны.

В субботу 23 октября в Украину придет холодный воздух, только на Востоке, Юге и на значительной части территории центральных областей еще побудет теплая погода.

В воскресенье-понедельник в большинстве областей ночью восстановится "минусовая" температура, а в течение дня прогнозируют +5+11 градусов.

В то же время, ориентировочно с 27-29 октября снова вернется потепление. Кроме того, все следующую неделю будет преобладать сухая погода.

Украинская правда

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Темы: погодаУкраина
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