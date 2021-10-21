СБУ затримала агента ФСБ: пройшов вишкіл у бойовиків на Донбасі

Контррозвідники СБУ викрили та затримали на Вінниччині агента ФСБ Росії, який пройшов вишкіл у терористів на тимчасово окупованому Донбасі.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "У ході слідства встановлено, що громадянин України приєднався до незаконних збройних формувань так званої "ЛНР" та брав участь у збройному протистоянні ЗС України. Також, він пройшов бойовий вишкіл у складі диверсійно-розвідувальної групи на окупованій території Луганщини під керівництвом колишнього співробітника ФСБ з позивним "Дикий"".

Фото СБУ

Деталі: Потім чоловік перебрався на мирну територію України, де за завданням російських кураторів мав виконувати розвідувальні завдання.

Затриманому повідомили про підозру за ч.1 ст. 111 (державна зрада) та ч.1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове слідство.