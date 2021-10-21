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СБУ задержала агента ФСБ: прошел обучение у боевиков на Донбассе

Четверг, 21 октября 2021, 14:14
СБУ задержала агента ФСБ: прошел обучение у боевиков на Донбассе
Фото СБУ

Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали в Винницкой области агента ФСБ России, который прошел обучение у террористов на временно оккупированном Донбассе.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "В ходе следствия установлено, что гражданин Украины присоединился к незаконным вооруженным формированиям так называемой "ЛНР" и участвовал в вооруженном противостоянии ВС Украины. Также, он прошел боевую подготовку в составе диверсионно-разведывательной группы на оккупированной территории Луганской области под руководством бывшего сотрудника ФСБ с позывным "Дикий"". 

 
Фото СБУ

Детали: Затем мужчина перебрался на мирную территорию Украины, где по заданию российских кураторов должен был выполнять разведывательные задания.

Задержанному сообщили о подозрении по ч.1 ст. 111 (государственная измена) и ч.1 ст. 258-3 (участие в террористической организации).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

Украинская правда

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Темы: СБУРосcияшпионажДонбасс
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