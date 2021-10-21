Поставив знак якості на 16 тонн бракованої печінки для військових - підозра державному ветлікарю

Через постачання неякісних продуктів харчування для військовослужбовців столичні правоохоронці повідомили про підозру державному ветеринарному лікарю.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: За даними слідства, у 2021 році підприємець виграв тендер та поставив до військових частин 16 550 кг замороженої яловичої печінки для харчування військовослужбовців.

В документах була посвідчена якість цієї продукції - позначкою "Держветнагляд". Було вказано, що власними потужностями виробник виробив 40 тисяч кілограмів печінки.

Проте Держпродспоживслужба виявила, що у цього ФОПу відсутні відповідні потужності для виготовлення такої кількості печінки.

Крім цього при огляді блоків зазначеної продукції було встановлено, що на всіх поліетиленових упаковках є механічні пошкодження. Етикетки на ящиках та супровідних документах не відповідають вимогам законодавства. Походження вказаної продукції невідоме.

Пряма мова Максимець: "Йдеться про те, що підприємець не виробляв цю продукцію, а придбав її деінде. Ветеринарний лікар не мав права посвідчувати якість такої продукції".

Деталі: За результатом досудового розслідування державному ветеринарному лікарю повідомлено про підозру у видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а працівнику вищевказаного підприємства-виробника продукції - у підробленні офіційного документа.

Вказано, що досудове розслідування триває. Перевіряється причетність інших осіб до постачання неякісної продукції військовослужбовцям.

Що передувало: 27 серпня 2021 року в межах цього провадження прокуратура повідомила про підозру фізичній особі підприємцю за фактом розтрати та привласнення коштів державного бюджету у сумі 800 тис. грн, які були виділені на закупівлю продуктів харчування для військовослужбовців.