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Одобрил 16 тонн некачественной печенки для военных - подозрение государственном ветврачу

Четверг, 21 октября 2021, 14:24
фото столичной прокуратуры

Из-за поставок некачественных продуктов питания для военнослужащих столичные правоохранители сообщили о подозрении государственному ветеринарному врачу.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: По данным следствия, в 2021 году предприниматель выиграл тендер и поставил в воинские части 16 550 кг замороженной говяжьей печенки для питания военнослужащих.

В документах было заверено качество этой продукции - пометкой "Госветнадзора". Было указано, что собственными мощностями производитель произвел 40 тысяч килограммов печенки.

Однако Госпродпотребслужба обнаружила, что у этого ФОПу отсутствуют соответствующие мощности для изготовления такого количества печенки.

Кроме этого при осмотре блоков указанной продукции было установлено, что на всех полиэтиленовых упаковках есть механические повреждения. Этикетки на ящиках и сопроводительных документах не соответствуют требованиям законодательства. Происхождение указанной продукции неизвестно.

Прямая речь Максимец: "Речь идет о том, что предприниматель не производил эту продукцию, а приобрел ее в другом месте. Ветеринарный врач не имел права удостоверять качество такой продукции".

Детали: По результатам предварительного расследования государственному ветеринарному врачу сообщено о подозрении в выдаче заведомо ложных официальных документов, а работнику вышеуказанного предприятия-производителя продукции - в подделке официального документа.

Указано, что досудебное расследование продолжается. Проверяется причастность других лиц к поставке некачественной продукции военнослужащим.

Что предшествовало: 27 августа 2021 года в рамках этого производства прокуратура сообщила о подозрении физическому лицу предпринимателю по факту растраты и присвоения средств государственного бюджета в сумме 800 тыс. грн, выделенных на закупку продуктов питания для военнослужащих.

Украинская правда
Темы: прокуратураКиев
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